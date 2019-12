Kevin se méfie de Cassandra dans l’épisode 25 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 25 de La Villa des Cœurs Brisés, les cœurs brisés partent en catamaran. Encore une fois, Julie et Antoine se retrouvent ensemble. Kevin a des doutes et pense que Cassandra est déjà en couple… Enfin, Thomas va à son premier coaching, qui risque d’être difficile… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 26 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.