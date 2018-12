La Villa 4 - Interview Cœur brisé : Matthieu et Sarah vous disent TOUT

La saison 4 de La Villa des Cœurs Brisés commence dès le 17 décembre à 17h35 sur TFX. Pour vous faire patienter jusque-là, MYTF1 est allé à la rencontre des candidats pour leur poser toutes les questions que vous vous posez sur eux ! On continue les interviews cœur brisé avec Matthieu et Sarah. Les deux cœurs brisés vous disent TOUT sur leurs peines de cœur. Ils vous racontent leur pire rencard, la pire manière de se faire larguer ou de larguer quelqu'un, la chose la plus folle à faire par amour, le meilleur lieu pour un rendez-vous, la meilleure phrase pour draguer, la chanson quand tu es triste, la musique pour séduire, un film qui résume ta vie sentimentale... Retrouvez les 14 célibataires de la Villa des Cœurs Brisés et Lucie leur love coach à partir du lundi 17 décembre à 17h35 sur TFX et ensuite du lundi au vendredi à 18h35. Préparez-vous pour une saison de folie !