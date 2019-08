La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 4

Dans le quatrième épisode de La Bataille des Couples, Wafa Oliver, Alex Olivia, Fidji Dylan, Mélanie Vincent et Julia Bastien, se retrouvent à l’épreuve Arena. Si Fidji et Dylan remportent cette épreuve, ils seront immunisés face au clan adverse qui ne rêve que d’une seule chose : les faire partir. Alors, qui va remporter cette première épreuve Arena de l’aventure ? Replay de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 29 août août 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.