La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 5

Dans l’épisode 5 de La Bataille des Couples saison 2, les 10 Couples se retrouvent à la première cérémonie des bracelets de l’aventure. Très vite la tension se ressent autour des couples Mélanie/Vincent et Fidji/Dylan. De plus, Virgil demande des comptes à Dylan sur son comportement avec Oussama. Qui des 10 Couples de La Bataille des Couples vont partir ? Replay de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 30 août 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.