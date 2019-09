La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 7

Dans l’épisode 7 de La Bataille des Couples, Oliver et Wafa gagnent l’épreuve pilier et Oussama et Inès la perdent. L’équipe verte était jusqu’à hier les « maîtres du jeu » ils sont désormais en danger. Antho et Emma partent faire un coaching avec Lucie. Pendant ce coaching, Emma fait des révélations sur son passé qui sont très touchantes. Replay de l’émission La Bataille des Couples du mardi 3 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.