La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 8

C’est au tour de Chloé et Virgil de réaliser un coaching avec Lucie. Ils vont devoir se comprendre sans communiquer avec la voix. C’est une vraie difficulté pour Cloé mais Virgil est là pour l’a rassuré. C’est le jour d’épreuve Arena pour les couples. Olivia et Alex n’ont pas le choix, ils sont obligés de gagner. Qui va remporter l’épreuve Arena ? Qui seront les nominés de vendredi ? Replay de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 4 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.