La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 9

Dans l’épisode 9 de La Bataille des Couples, Inès / Oussama, Olivia / Alex et Alizée / Maxime sont partis boire un verre à l’extérieur pendant que les autres couples de l’aventure sont restés à la villa. Antho en profite pour mettre sa stratégie en place et mettre tous les couples dans sa poche. Emma et Antho vont-ils être le troisième couple nominé ? Replay de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 5 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.