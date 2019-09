La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 11

Dans l’épisode 11 de La Bataille des Couples, Oussama et Alex se disputent très fortement, ils en viennent presque aux mains ! Tous les habitants de la villa se liguent contre Oussama en le définissant comme le plus gros stratège de l’aventure. Alizée et Maxime se sentent rejetés et décident de mener leur enquête eux-mêmes. Enfin, l’épreuve pilier de cette troisième semaine promet d’être très compliquée. Replay de l’émission La Bataille des Couples du lundi 9 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.