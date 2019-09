La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 14

Dans l’épisode 14 de La Bataille des Couples, la bonne ambiance règne pendant le petit déjeuner. Mélanie/Vincent et Wafa/Oliver se préparent à rejoindre à la table du pouvoir pour nominer le troisième couple de la semaine. Par la suite, Christophe part rejoindre Fanny et Nani pour leur annoncer une terrible nouvelle. Replay de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 12 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.