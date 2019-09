La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 15

Dans l’épisode 15 de La Bataille des Couples, c’est le retour fracassant de Fidji et Dylan ! Alors qu’Antho est aux anges, Mélanie ne souhaite pas sortir de sa chambre. Olivia / Alex, Ines/ Oussama et Virgil/Chloé sont nominés. Au bout de la troisième semaine de compétition, quel couple va quitter l’aventure ? Replay de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.