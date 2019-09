La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 17

Dans l’épisode 17 de La Bataille des Couples, l’épreuve Arena se termine et les couples découvrent qui sera le premier couple nominé pour la cérémonie des bracelets de vendredi. Antho essaie d’arranger les choses entre Fidji / Dylan et le reste de la villa, Mélanie ne décolère pas. Replay de l’émission La Bataille des Couples du mardi 17 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.