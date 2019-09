La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 18

Dans l’épisode 18 de La Bataille des Couples, c’est la quatrième épreuve Arena de la compétition. Un couple sera immunisé et un couple sera nominé à l’issus de cette épreuve. Dylan s’excuse auprès de Maxime et les tensions s’apaisent, seulement, Mélanie n’arrive pas à passer au-dessus. Replay de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 18 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.