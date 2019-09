La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 21

Dans l’épisode 21 de La Bataille des Couples, Antho et Emma quittent l’aventure pour laisser Dylan et Fidji intégrer à nouveau la villa pour la 3ème fois. Lucie fait une annonce importante dans la villa qui risquerait de bouleverser tous les couples ! Replay de l’émission La Bataille des Couples du lundi 23 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.