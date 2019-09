La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 22

Dans l’épisode 22 de La Bataille des Couples, cinquième épreuve pilier de l’aventure. Cette épreuve est assez particulière car les couples sont séparés. Cloé et Virgil fêtent leur 1 an de relation et vont au restaurant tous les deux. Replay de l’émission La Bataille des Couples du lundi 23 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.