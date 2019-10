La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 28

Dans l’épisode 28 de La Bataille des couples, c’est l’heure pour les couples encore en compétition de se rendre à l’épreuve Arena. Ils doivent manger des insectes plus horribles les uns que les autres s'ils espèrent décrocher une immunité. Julia et Bastien sont toujours seuls contre tous. Replay de l’émission La Bataille des couples du mercredi 2 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand