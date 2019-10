La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 31

Dans l’épisode 31 de La Bataille des Couples, Wafa s’emporte contre Cloé et Virgil en pleine cérémonie des bracelets quand elle découvre que le couple a tenté d’élaborer une stratégie contre elle et Oliver. Wafa et Oliver ont de la chance car c’est à Fanny et Nani de trancher entre eux et Julia et Bastien… Le couple du sud se retrouve sur la sellette mais Christophe Beaugrand leur annonce que la cérémonie était non-éliminatoire. De retour à la villa, les couples tournent le dos à Cloé et Virgil suite à leur stratégie et le ton monte rapidement entre la jeune femme et Wafa, qui ne digère toujours pas cette trahison. Dès le lendemain matin, Lucie vient annoncer le pilier de la semaine… Les couples vont devoir s’affronter autour de la solidarité, ce qui n’enchante pas vraiment Mélanie et Vincent… Alors que tout le monde est réuni au salon, Julia et Bastien annoncent leur départ pour raisons familiales. Replay de l’émission La Bataille des Couples du lundi 7 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand