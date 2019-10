La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 32

Dans l’épisode 32 de La Bataille des Couples, Wafa est toujours en boucle et ne pardonne pas la trahison de Cloé et Virgil lors de la dernière cérémonie des bracelets. Avant de partir en épreuve, Fidji et Dylan et Cloé et Virgil mettent en place une nouvelle stratégie pour sauver leurs places cette semaine. Christophe Beaugrand donne rendez-vous aux couples sur la plage pour l’épreuve Pilier de la semaine, Alizée et Maxime finissent premier tandis qu’Oussama et Inès terminent dernier. Lucie propose à Cloé et Virgil un coaching autour de la solidarité, l’un des points faibles du couple notamment lors des épreuves… En fin de journée, une épreuve Flash est proposée aux couples et c’est Alizée et Maxime qui rafle la mise une nouvelle fois. Replay de l’émission La Bataille des Couples du mardi 8 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

