La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 33

Dans l’épisode 33 de La Bataille des Couples, Wafa et Oliver partent au restaurant pour fêter leur cinq ans de relation tandis que les autres couples organisent une soirée pirates à la villa. Au cours de la soirée, Mélanie et Fidji s’isolent et se confient sur ce qu’elles pensent vraiment de Vincent et Dylan. Le lendemain matin, Wafa et Oliver scellent un pacte avec Fidji et Dylan mais ils ignorent que ces derniers sont en alliance avec leurs rivaux, Cloé et Virgil. Christophe Beaugrand convoquent les couples pour une nouvelle épreuve Aréna… Cloé et Virgil décident d’un accord commun avec Fidji et Dylan de faire semblant de perdre. L’épreuve est un véritable casse-tête pour les autres couples et le ton monte rapidement entre Mélanie et Vincent, Wafa et Oliver et Fanny Nani mais après de multiples tentatives ces premiers remportent l’immunité. Replay de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 9 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

