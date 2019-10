La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 34

Dans l’épisode 34 de La Bataille des Couples, Fanny et Nani tentent de se réconcilier suite à leur dispute lors de la dernière épreuve Aréna. Après Cloé et Virgil, Dylan tente de rallier Alizée et Maxime à sa cause en leur proposant une nouvelle alliance. Le soir, Wafa décide d’organiser une soirée à l’extérieur avec tous les couples de la villa, sauf Cloé et Virgil… Cette soirée ouvre petit à petit les yeux de Mélanie sur Wafa et la jeune femme commence à douter de son alliance… Enfin, Vincent et Mélanie et Alizée et Maxime se retrouvent à la table du pouvoir pour décider qui sera le troisième couple nominé cette semaine. Après plusieurs minutes d’échanges, les deux couples tombent d’accord… Fanny et Nani rejoignent Cloé et Virgil et Inès et Oussama. Quel couple quittera la villa à l’issu de la prochaine cérémonie des bracelets ? Replay de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 10 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

