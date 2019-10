La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 35

Dans l’épisode 35 de La Bataille des Couples, Mélanie et Wafa décident de s’expliquer et de crever l’abcès après plusieurs malentendus. Fanny et Nani décident de se venger de Mélanie et Vincent qui ont décidé de les nominer en leur jetant un œuf et de la farine sur la tête… Une bataille générale éclate dans la villa ! C’est également l’anniversaire d’Inès et pour fêter cet évènement, elle propose une après-midi plage à tous les couples. Au programme : baignade, bronzette, pétanque et goûter d’anniversaire. De retour à la villa, Christophe Beaugrand attend les couples pour une cérémonie des bracelets surprise et c’est Inès et Oussama qui ont le plus de votes contre eux… Est-ce que la cérémonie de cette semaine est éliminatoire ? Replay de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 11 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand