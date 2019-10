La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 36

Dans l’épisode 36 de La Bataille des Couples, il est temps pour Inès et Oussama de découvrir si la cérémonie des bracelets de cette semaine est éliminatoire ou pas. Alizée et Maxime réalisent qu’ils risquent d’être le prochain couple sur la sellette s’ils ne parviennent pas à trouver des alliés solides dans le jeu. Vincent rentre de l’hôpital après une chute à la plage, celui-ci s’est fracturé le petit orteil… Une blessure qui risque d’handicaper l’équipe violette lors des épreuves. Dès le lendemain matin, Lucie vient annoncer le pilier de la semaine… Les couples vont devoir s’affronter autour de la confiance ! Une aubaine pour Wafa et Oliver et Alizée et Maxime mais un véritable challenge pour Cloé et Virgil et Fanny et Nani. Les couples se préparent pour une nouvelle épreuve Pilier, Wafa a la rage de vaincre et elle compte bien se venger de Cloé et Virgil en les envoyant directement sur le banc des nominés. Christophe Beaugrand accueille les couples sur le lieu de l’épreuve où de mystérieuses boîtes attendent les candidats… Replay de l’émission La Bataille des Couples du lundi 14 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

