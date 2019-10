La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 37

Dans l’épisode 37 de La Bataille des Couples, l’épreuve Pilier bat son plein et Wafa et Oliver finissent en première position tandis que Fanny et Nani terminent en bas du classement, le couple est donc nominé cette semaine. De retour à la villa, Alizée et Maxime tentent de se rapprocher de Wafa et Oliver car ils se savent en grand danger s’ils ne remportent l’épreuve Aréna. Une nouvelle alliance est-elle sur le point de naître ? Le soir, les habitants de la villa doivent voter pour l’équipe en laquelle ils ont le plus confiance. Mélanie et Vincent remportent les suffrages et doivent attribuer des sommes aléatoires aux autres couples, Fanny et Nani voient leur cagnotte augmenter de 10 000€ alors que Cloé et Virgil perdent 5 000€. Cloé fond en larmes et ne comprend pas que Mélanie a fait ce choix pour protéger leur alliance secrète. Les jaunes commencent à saturer et vivent de plus en plus mal l’aventure mais Mélanie leur témoigne de sa sincérité en simulant une fausse dispute aux yeux de tous les candidats. Mélanie, Cloé et Virgil auront-ils réussi à berner les couples ? Replay de l’émission La Bataille des Couples du mardi 15 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

