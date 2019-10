La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 38

Dans l’épisode 38 de La Bataille des Couples, Cloé et Virgil continuent de se mettre volontairement à l’écart pour éviter que leur alliance avec Mélanie et Vincent et Fidji et Dylan ne soit révélée au grand jour. Pour détendre l’ambiance, Dylan et Oliver propose à Maxime une séance de sport au bord de la piscine et malgré le soutien d’Alizée, le jeune homme semble en difficulté quand il s’agit de faire des pompes ou des abdominaux. Lucie propose un coaching personnel à Fidji, la jeune femme réalise avec émotions qu’elle a une confiance aveugle en Dylan et qu’elle est prête à fonder une famille avec lui en adoptant un enfant. Wafa et Mélanie décident de s’expliquer mais les deux candidates ne semblent plus se comprendre et semblent s’être perdues dans leurs alliances et stratégies. Christophe Beaugrand accueille les couples pour une nouvelle épreuve Aréna, le passe-balle et les candidats vont devoir faire preuve de patience et d’agilité s’ils espèrent décrocher l’immunité cette semaine. L’épreuve se révèle être un véritable calvaire pour Cloé et Virgil et Mélanie et Vincent qui ne parviennent pas échanger calmement... Quel couple rejoindra Fanny et Nani sur le banc des nominés ? Replay de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 16 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

