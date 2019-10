La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 39

Dans l’épisode 39 de La Bataille des Couples, une dispute éclate entre Mélanie et Vincent après l’épreuve Arena. Le jeune homme menace de partir de l’aventure et se pose des questions sur son couple... De retour à la villa, Cloé a honte de son comportement lors des épreuves et regrette cette défaite. Elle s’en excuse auprès de Virgil. L’heure du coaching a sonné pour Fanny et Nani. Lors de celui-ci, Nani se rend compte de l’amour de Fanny à son égard. Celle-ci est prête à franchir de nouveaux caps dans leur vie à deux. Les roses réfléchissent sur la stratégie à mettre en place lors de la table du pouvoir. Wafa et Oliver aimeraient mettre Mélanie et Vincent sur le banc des nominés pour sauver Alizée et Maxime et éliminer Cloé et Virgil. De plus, Oliver sent que le vent est en train de tourner et doute de la fiabilité des violets. Lors d’une discussion, Mélanie affirme aux roses qu’elle ne souhaite pas voir partir Virgil. Wafa et Oliver se questionnent sur le choix à faire à la table des pouvoirs : trahir Mélanie et Vincent pour sortir Virgil ou risquer l’élimination d’Alizée et Maxime ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

