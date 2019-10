La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 40

Dans l’épisode 40 de La Bataille des Couples, les équipes blanches, violettes et oranges essayent de sauver Virgil des éliminations. Mélanie fait croire à Wafa qu’elle est capable de voter contre Virgil. Elle espère ainsi que les roses nominent l’équipe grise à leur place. Cependant, Oliver n’est pas dupe et ne croit pas un mot de ce que prétend Mélanie. L’heure de la table du pouvoir arrive… Les roses et les oranges ne parviennent pas à se mettre d’accord et vont jusqu’au tirage au sort. Wafa trahit son alliance et Mélanie et Vincent sont donc nominés. Trois membres de la même alliance se retrouvent donc en danger lors de cette cérémonie. À cette annonce, Mélanie pète un câble contre Wafa et ne veut plus lui adresser la parole. Wafa se demande si ce n’est pas l’occasion de sortir Mélanie en vue de son comportement envers elle. L’heure des explications a sonné entre les deux jeunes femmes lors de la cérémonie. Wafa sera-t-elle capable de voter contre Mélanie ? Cloé et Virgil pensent qu’ils seront éliminés ce soir, mais la cérémonie sera-t-elle éliminatoire ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

