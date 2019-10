La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 41

Dans l’épisode 41 de La Bataille des Couples, Cloé et Virgil découvrent si la cérémonie est éliminatoire ou non. Le couple sera-t-il éliminé de l’aventure ? De retour à la villa, Fidji lance une bombe à Mélanie… Dylan commence à ne plus supporter la relation fusionnelle de Fidji avec Mélanie. Il n’y a pas de place pour ce genre de relation dans son couple et se sent dénigré par Fidji. Nani écoute aux portes et dévoile de nouvelles informations à Mélanie. Deux camps se créent et des alliances cachées se forment. Dylan propose un plan à son alliance et se rapproche de l’entente adverse… Lucie arrive et annonce le pilier de la semaine… Les couples vont devoir s’affronter autour de la fidélité. Plusieurs couples sont en confiance pour ce pilier. Les couples vont à leur nouvelle épreuve Pilier, plus déterminés que jamais. Tous les couples veulent se retrouver à la table du pouvoir pour protéger leur alliance. Les couples sont au coude-à-coude lors de cette épreuve. Quel couple parviendra à gagner l’épreuve Pilier et ira à la table du pouvoir ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

