La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 42

Dans l’épisode 42 de La Bataille des Couples, les esprits s’échauffent autour de l’énigme de l’épreuve Arena. Les couples s’énervent et ils le savent : ils n’ont pas le droit à l’erreur. Fanny et Nani gagnent leur première épreuve et sont immunisées cette semaine. A l’inverse, Mélanie et Vincent finissent tout en bas du classement et sont donc nominés. Le soir même une épreuve flash à lieu à la villa. Le but : faire une dictée avec le moins de fautes possibles. Cet exercice n’est pas de tout repos pour certains candidats et ceux-ci tentent de tricher sur leurs camarades. Maxime ne supporte pas qu’Alizée aide les autres habitants. Les violets et les gris arrivent, à égalité, en tête de cette épreuve. Une seule question va donc les départager... A la fin de cette épreuve, Dylan se confie aux autres habitants. Il trouve que la relation de Mélanie et Fidji est ambiguë. Fidji ne comprend pas son comportement : elle ne conçoit pas que Dylan se confie à l’alliance adverse et en particulier à Wafa. La jeune femme est à bout et menace de quitter l’aventure. Fidji et Dylan sont au bord du gouffre et décident donc de faire appel à Lucie. Le couple va-t-il résister à cette crise ? Fidji restera-t-elle dans l’aventure ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

