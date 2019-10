La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 43

Dans l’épisode 43 de La Bataille des Couples, les couples se motivent pour remporter l’épreuve Arena. Fidji et Dylan ont besoin de cette victoire pour mettre en place leur stratégie « éclair » et Alizée et Maxime se sentent en danger. En cette semaine de la fidélité, qui sera le deuxième couple immunisé de la semaine ? Qui rejoindra Fanny et Nani à la table des pouvoirs ? De retour à la villa, les choses s’arrangent entre Fidji et Dylan. Le couple orange se réconcilie. Les candidats reçoivent un message : Fanny, Dylan, Vincent, Oliver et Maxime doivent rejoindre Christophe Beaugrand dans la soirée. A la réception de ce message, Nani se décompose. Elle craint de laisser Fanny partir avec les garçons et veut prendre sa place. A leur arrivée, Christophe Beaugrand leur annonce une soirée tentation un peu spéciale. Les garçons et Fanny vont se prendre au jeu et envoyer des vidéos à leurs compagnes. A la vue de ces vidéos, Nani pète un câble et décide de les rejoindre. Fanny a-t-elle été trop loin ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

