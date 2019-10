La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 44

Dans l’épisode 44 de La Bataille des Couples, Nani et Mélanie rejoignent la soirée tentation. Nani s’emporte et ne veut pas entendre raison. Christophe Beaugrand explique la supercherie et annonce aux filles qu’elles ont remportées 5000€. Mélanie est contente de remporter l’argent mais Nani reste dubitative. Elle n’a pas apprécié la danse de Fanny. Les autres garçons regrettent de ne pas avoir remporté l’argent. Le lendemain, Dylan expose sa mission « éclair » à Nani et Vincent : monter une immense supercherie autour de la table des pouvoirs et faire croire à un désaccord. Les blanches, les violets et les oranges sont en alliance secrète. Les blanches et les violets font donc croire aux roses qu’ils sont encore en alliance avec eux et Dylan fait de même avec les gris. Le but : éliminer les roses sans se faire remarquer. Cette semaine lors de la table des pouvoirs, il faut switcher un couple. Les blanches et les oranges sont d’accord : c’est Mélanie et Vincent qui seront sauvés au détriment d’Alizée et Maxime. A leur retour, ils annoncent aux gris leur nomination tout en cachant le véritable déroulé de la table des pouvoirs. Maxime à le mot de trop avec Nani et la jeune femme s’emporte. Cette altercation sera-t-elle préjudiciable pour les gris ? Ou l’alliance « éclair » va rester sur leur position et éliminer Wafa et Oliver ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

