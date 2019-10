La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 45

Dans l’épisode 45 de La Bataille des Couples, Fanny rassure Wafa sur les éliminations. Elle lui assure qu’elle n’est pas en danger et que les votes se dirigeront contre les gris. Maxime et Alizée espèrent quant à eux que la lumière soit bleue et donc que la cérémonie soit non-éliminatoire. L’heure de la cérémonie arrive. Les équipes blanches, oranges et violettes expriment enfin leurs doutes concernant les roses. Ils reprochent aux roses d’avoir pensé à éliminer Mélanie et Vincent et qu’ils essayent d’être en alliance avec tous les couples de la villa. Mélanie accuse Wafa de l’avoir délaissé au détriment des gris. Wafa essaye, en vain, de s’expliquer. Les autres candidats ne croient pas un mot des justifications de Wafa et décident, à l’unanimité, de voter contre les roses. Mais la cérémonie sera-t-elle éliminatoire ? Les blanches, violets et oranges dévoilent alors leur alliance « éclair » aux yeux de tous. Wafa se sent trahie et, assure qu’elle a toujours été droite avec ses ex-alliés. De retour à la villa, Dylan tient à s’expliquer auprès de Maxime. La stratégie montée contre Wafa et Oliver n’était en aucun cas contre lui. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

