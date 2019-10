La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 46

Dans l’épisode 46 de La Bataille des Couples, Wafa garde un goût amer de la cérémonie de la veille. Elle se confie à Oliver et est déçue par ses anciens alliés. L’alliance des cobras, elle, est en pleine forme. Les blanches, violets et oranges chambrent leurs adversaires. Cependant, l’ambiance est glaciale. Lucie vient annoncer le pilier de la semaine… Les couples vont devoir s’affronter autour de la franchise ! C’est l’occasion pour Wafa d’exprimer devant Lucie, sa déception concernant la trahison de Mélanie. Maxime en rajoute une couche. Il n’en fallait pas moins pour que les deux camps recommencent à se disputer… Et tout ça devant Lucie ! La love coach calme les choses. Les couples se préparent pour une nouvelle épreuve Pilier, Wafa a la rage de vaincre et elle compte bien se venger. Christophe Beaugrand accueille les couples sur le lieu de l’épreuve et leur annonce une grande nouvelle ! Un seul couple sera immunisé cette semaine. Tous les couples participeront aux deux épreuves de la semaine. Les deux équipes qui remporteront le plus de points lors des épreuves Pilier et Arena participeront à un duel final. Les couples s’élancent donc vers cette nouvelle épreuve. Entre obstacles, puzzles et énigmes, certains couples auront du mal à garder leur calme... Nani, à bout de forces, est sur le point d’abandonner. La jeune femme trouvera-t-elle la force de continuer ou va-t-elle pénaliser son couple ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

