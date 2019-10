La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 47

Dans l’épisode 47 de La Bataille des Couples, Christophe annonce les grands gagnants de l’épreuve Pilier. Qui de Wafa et Oliver ou Mélanie et Vincent arriveront premiers ? De retour à la villa, l’ambiance est toujours glaciale. Les deux camps ne peuvent plus rester dans la même pièce. Dylan expose son nouveau plan à son alliance. Une épreuve flash a lieu dans la villa. Le but : faire deviner des mots à son partenaire. En pleine épreuve, une nouvelle dispute éclate entre Fidji et Dylan. Celle-ci lui reproche de mal lui parler. Fanny et Nani gagnent l’épreuve flash. Elles ont deux choix de récompenses : avoir 5 points en plus dans le classement de la semaine ou avoir un avantage considérable pour l’épreuve Arena. Quel avantage l’équipe blanche va-t-elle choisir ? Dylan essaye de mettre de l’eau dans son vin et d’arranger les choses avec Fidji. Une soirée années 80 est lancée dans la villa. Wafa et Oliver refusent de participer à cette soirée. Les autres habitants essayent d’oublier les tensions et s’amusent lors de la soirée. Dylan et Maxime ont une discussion. Les deux jeunes hommes s’entendent bien et veulent continuer de se côtoyer malgré leurs alliances distinctes. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

