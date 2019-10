La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 48

Dans l’épisode 48 de La Bataille des Couples, Wafa et Oliver rejoignent Lucie pour leur coaching. Ils reviennent sur la trahison qu’ils ont subie. Wafa craque et fond en larmes. Pour elle, l’amitié avec Mélanie était forte et vraie. Wafa et Oliver commencent leur coaching. Tous les deux devant leur propre reflet, ils vont se confier sur leurs sentiments. Une nouvelle épreuve flash arrive. Les habitants doivent décrypter des rébus. S’ils y parviennent, ils pourront gagner jusqu’à 5000 €. Quels couples remporteront de l’argent ? L’heure de l’épreuve Arena a sonné. Les roses et les gris savent qu’ils sont en danger et ont la rage de vaincre pour remporter le plus de points. Les équipes doivent passer toute une série d’obstacles avec une tour en équilibre. Cet exercice n’est pas de tout repos pour les candidats. Fanny et Nani décrochent la victoire tandis que Mélanie et Vincent ainsi que Wafa et Oliver ont beaucoup de difficultés. Quel couple décrochera l’unique immunité de la semaine ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand