La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 49

Dans l’épisode 49 de La Bataille des Couples, Mélanie et Vincent arrivent premiers dans le classement de la semaine. Trois couples sont à égalité pour la deuxième place : les blanches, les gris et les oranges. Pour les départager, un membre de chaque équipe doit refaire l’épreuve Arena. Le gagnant affrontera les violets dans une épreuve ultime. Laquelle des trois équipes remportera cette épreuve et rejoindra Mélanie et Vincent pour le duel final ? Le soir, Dylan organise une surprise pour ses alliés : une soirée sur un bateau. Les deux camps passent donc une soirée chacun de leur côté. Tandis que les cobras s’amusent, Alizée, Wafa, Maxime et Oliver sont au restaurant et parlent stratégie. Alizée et Maxime veulent tout faire pour sauver leurs amis roses. Wafa et Oliver, eux, sont démotivés... Jusqu’à la réception d’un cadeau de la part de Lucie ! Nani fait une déclaration à Fanny durant la soirée. Le lendemain, Oliver ne supporte pas que Wafa chante avec l’alliance adverse et lui fait savoir… Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

