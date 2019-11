La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 50

Dans l’épisode 50 de La Bataille des Couples, Fanny et Nani ainsi que Mélanie et Vincent se rendent à la plage pour un duel au sommet. Les deux couples devront tenir le plus longtemps possible, en équilibre sur une poutre pour décrocher l’immunité. Tandis que Fanny et Vincent tombent rapidement, Nani et Mélanie tiennent bon. A la villa, Maxime dévoile sa stratégie à son clan. Il veut allier Dylan à sa cause pour sauver Wafa et Olivier et éliminer Fanny et Nani. Cependant, pour cela, Fanny et Nani doivent perdre l’immunité. Qui de Mélanie et Vincent ou Fanny et Nani sera immunisé cette semaine ? Maxime pourra-t-il mettre son plan en marche ? Les blanches, les violets et les oranges sont indécis concernant la cérémonie : certains veulent éliminer Wafa et Oliver tandis que d’autres penchent pour les gris. Les alliés ne sont toujours pas d’accord alors que la cérémonie arrive… Lors de celle-ci, les différents couples répondent aux questions de Christophe. Certaines réponses vont faire changer le vote de certains candidats. Quel couple aura le plus de vote contre lui cette semaine ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

