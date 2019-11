La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 51

Dans l’épisode 51 de La Bataille des Couples, Wafa et Oliver découvrent si la cérémonie est éliminatoire ou non. Maxime fait une déclaration à ses deux amis et les invite à son mariage. Les roses sont très touchés par ce geste. De retour à la villa, Dylan annonce le début d’une nouvelle opération à Fidji. Celle-ci n’inclura pas les membres de son alliance mais seulement son couple. Cette semaine, les couples vont devoir s’affronter autour du pilier de l’argent. Et celui-ci commence vite avec une nouvelle épreuve flash. Quatre boites ont été déposées devant la villa. Chaque couple va devoir en choisir une. Mais il faudra choisir la bonne car dedans, se trouve un switch des cagnottes. À l’ouverture des boites, Fanny et Nani sont dégoutées car elles passent de 37 000 € à 22 000 €… et surtout, elles offrent leur cagnotte à leurs ennemis : Alizée et Maxime. Les couples rejoignent Christophe sur le toit de la villa. Les candidats ont la possibilité de gagner un avantage pour l’épreuve Pilier. Cet avantage est considérable car l’épreuve pilier offre une immunité et donc une place en demi-finale pour le vainqueur. Fanny et Nani ainsi que Fidji et Dylan font monter les enchères pour remporter le gain. Aucun des deux couples ne veut céder cet avantage. Ce sont donc deux couples de la même alliance qui sont face à face. Et c’est Fidji et Dylan qui remportent l’enchère et l’avantage… au prix de 12 000€. Fanny et Nani, qui pensent être plus faibles en épreuve, ne comprennent pas le geste de leurs alliés. Elles auraient aimé que les oranges leur laissent cet avantage et doutent de leur alliance… Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

