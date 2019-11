La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 52

Dans l’épisode 52 de La Bataille des Couples, Les couples rejoignent Christophe pour l’épreuve Pilier. Celle-ci aura de grandes répercussions pour le reste de l’aventure. En effet, le gagnant remportera l’immunité et 10 000 € à piocher dans la cagnotte d’un autre couple. Le deuxième pourra récupérer 5000€. Le troisième n’aura rien et le quatrième donnera 5000 € à un autre couple. Les couples sont plus déterminés que jamais pour remporter cette épreuve. Pour cela, ils doivent trouver douze lingots d’or situés au fond de la mer. L’épreuve est serrée entre Mélanie et Vincent et Fidji et Dylan. Quel couple remportera la place en demi-finale ? Les blanches, elles, ont beaucoup de difficultés et arrivent dernières. Nani est mauvaise joueuse. La jeune femme reproche aux gris de les avoir suivis dans l’eau pour trouver les lingots d’or. De retour à la villa, Lucie arrive pour voir les candidats. Tous ensemble, ils reviennent sur le pilier de la semaine. Chaque couple parle de son rapport avec l’argent. Nani craque en évoquant la situation de ses parents. Le soir Mélanie et Vincent partent au restaurant pour fêter leur un an de relation. C’est l’occasion pour Vincent de lui dévoiler tout ce qu’il ressent… Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

