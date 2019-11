La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 53

Dans l’épisode 53 de La Bataille des Couples, Fidji et Dylan profitent de leur immunité et narguent les autres candidats. Ils narguent les autres candidats et leur mettent la pression pour l’épreuve Arena. Une enchère a lieu à la villa. Les candidats peuvent gagner une voix de plus lors de la cérémonie. Qui des blanches, des roses, des violets ou des oranges gagnera ce privilège ? Fanny et Nani sont appelées par Lucie pour faire un nouveau coaching. De dos, Nani doit évoquer ses peurs tandis que Fanny doit dire ce que ça génère dans leur couple. En plein milieu du coaching, Nani craque et veut laisser tomber. Elle ne supporte pas les paroles de Fanny. Lucie arrivera-t-elle à résonner Nani et la faire avancer ? L’heure de l’épreuve Arena arrive... Christophe explique les règles de la nouvelle épreuve aux candidats. Mais avant de commencer, une nouvelle enchère fait son apparition. Les trois couples peuvent gagner un avantage pour l’épreuve. Quel couple mettra le plus d’argent en jeu pour remporter l’avantage ? Celui-ci pourrait être déterminant car le couple vainqueur aura l’immunité et la deuxième place en demi-finale. Tandis que les deux autres couples seront en danger lors de la cérémonie… Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

