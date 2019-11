La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 54

Dans l’épisode 54 de La Bataille des Couples, les blanches, les gris et les violets sont à bout de forces lors de l’épreuve Arena. Les trois équipes se battent pour la place en demi-finale. Alizée et Maxime ont beaucoup de difficultés lors de cette épreuve et arrivent derniers. Qui de Fanny et Nani ou Mélanie et Vincent arriveront premiers et décrocheront la place en demi-finale ? De retour à la villa, Alizée et Maxime sont découragés. Ils savent que tous les votes se dirigeront vers eux lors de la cérémonie. Les gris se préparent donc à leur départ. Les blanches, les violets et les oranges, eux, fêtent leur place en demi-finales…. Avant même qu’ils soient tous qualifiés ! Les filles participent à nouvelle une vente aux enchères. Le gain : un moment romantique en amoureux. Alizée qui pense partir à la cérémonie dépensent 8 500€ pour obtenir ce cadeau. Les quatre couples encore en liste passent une soirée dans la joie, sans tension. Le lendemain, les oranges et les violets sont de bonne humeur. Ils décident de se déguiser en Maxime pour lui faire profiter de ses dernières heures dans la villa. Ce geste fait beaucoup rire le jeune homme. Alizée et Maxime se rendent à leur excursion en bateau. C’est le moment pour eux de faire le bilan de cette aventure avant un éventuel départ…Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

