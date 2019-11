La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 55

Dans l’épisode 55 de La Bataille des Couples, les candidats ont une nouvelle possibilité de gagner de l’argent. Les deux couples immunisés sont face à face et les deux couples nominés aussi. Chaque couple à un dilemme : se partager ou voler l’argent au couple face à lui. Si les deux couples choisissent de partager, ils auront chacun la moitié du gain. Si les deux volent, ils n’auront rien. Mais si un seul des couples décident de voler, il remportera la totalité du gain. Du côté des violets et des oranges, il n’y a peu de doutes sur le choix des deux équipes… À moins que Dylan soit trop joueur et décide de ne pas partager. Les blanches, elles, décident de duper les gris en leur faisant croire qu’elles partageront le gain pour le voler. Alizée et Maxime vont-ils tomber dans le panneau ? L’heure de la cérémonie arrive… Alizée et Maxime sont tendus et espèrent que la lumière soit bleue. La cérémonie sera-t-elle éliminatoire ? Dylan, qui a voté contre les blanches, à peur que cela se sache. Il le sait : si Fanny et Nani l’apprennent, l’alliance sera brisée et ils se retrouveront en danger. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

