La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 56

Dans l’épisode 56 de La Bataille des Couples, Fidji et Dylan appréhendent que le vote de Dylan à la cérémonie se sache. Lucie arrive à la villa, elle motive les couples pour qu’ils arrivent jusqu’en finale. Tous ensemble, ils font un récapitulatif de l’aventure. Chaque couple revient sur son parcours : épreuves, difficultés et stratégies… Les couples se préparent pour la nouvelle épreuve. La pression est à son comble. Ils rejoignent Christophe pour l’épreuve de la demi-finale. À la clé : deux indices pour la course d’orientation. Cette dernière offre une place en finale aux vainqueurs. Lors de cette épreuve, les couples en tête pourront éliminer un autre couple. Sans surprise, Mélanie et Vincent éliminent sans hésitation Alizée et Maxime. Le couple gris est très déçu de ce geste car Alizée était arrivée la première à cette étape. Les violets vont devoir éliminer un autre couple. Qui des blanches ou des oranges le couple va décider d’éliminer ? Le couple éliminé va-t-il en tenir rigueur à leur alliance ? À la fin de l’épreuve, les gris expriment leur frustration au reste des habitants. Une dispute éclate entre les couples… Les gris reprochent aux autres de ne pas jouer au mérite. Les blanches, les oranges et les violets, eux, ne comprennent pas la réaction des gris et trouvent que ceux-ci se victimisent. Dylan est déçu du comportement et des propos de Maxime. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

