La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 58

Dans l’épisode 58 de La Bataille des Couples, Nani se sent délaissée par Fanny. Elle reproche à la jeune femme de ne pas assez se préoccuper d’elle. Fanny essaye de savoir ce qui se passe, en vain. En effet, Nani n’est pas décidée à parler à sa moitié ! Dylan réussit à rassurer Nani. Fidji et Dylan parviennent à réconcilier les blanches. De leur côté, les habitants s’amusent à tirer au sort les vainqueurs de La Bataille des Couples. La grande épreuve de la place en finale arrive… Tous les couples sont motivés pour remporter cette place en finale. Pour y parvenir, les couples doivent retrouver les coffres contenant des plaquettes. 10 plaquettes pour les 10 piliers de l’amour. Les couples doivent se méfier car des surprises ont été disposées dans les coffres… En effet, certains contiennent des serpents, crapeaux ou autres bêtes.... Mais un coffre contient un éclair d’or. Celui-ci permet d’obtenir trois plaquettes d’un seul coup. Les couples s’élancent donc à la recherche des coffres. Ils perdent rapidement leur sang-froid et des tensions arrivent rapidement entre les couples. Les quatre couples avancent rapidement et sont au coude à coude. Un couple va-t-il trouver l’éclair d’or ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand