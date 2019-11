La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 59

Dans l’épisode 59 de La Bataille des Couples, Alizée et Maxime ainsi que Fanny et Nani sont au coude à coude. Les deux couples ont les 10 plaquettes. Quel couple arrivera en premier devant Christophe et remportera la place en finale ? Malgré leurs deux indices, Mélanie et Vincent arrivent derniers. Cette dernière place leur fait perdre 2000 €. Le soir, les gris invitent tous les couples au restaurant. Alizée et Maxime rassurent Fanny et Nani sur la jalousie de cette dernière. Les blanches commencent à apprécier les gris. Une épreuve flash a lieu à la villa. Les candidats doivent mimer un maximum d’expressions françaises. Le couple qui trouvera le plus de mimes gagnera 2000 €. Alizée et Maxime trouvent quatre expressions et remporte le gain. Tous les couples spéculent sur les votes de la cérémonie. Vincent doute de Fidji et craint qu’elle manipule Mélanie. Vincent préfère sauver les blanches, en dépit des oranges. Avant la cérémonie, les couples vont découvrir une cascade à cheval. Ce moment leur permet de ne plus penser aux votes et de se détendre… Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand