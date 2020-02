Julie reçoit une photo de Lalou, Nicolo, Théo et leurs prétendantes. Vincent et Antoine reconnaissent Clarysse, une jeune femme avec qui ils ont tous les deux flirté… Antoine fait une mauvaise blague sur ce sujet. C’est la goutte d’eau de trop pour Julie… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 18 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.