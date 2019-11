La fin de l’alliance des cobras ?

Une enchère est organisée à la villa pour remporter un avantage pour l’épreuve Pilier. Fidji et Dylan remportent cette enchère au grand désespoir de Fanny et Nani. Fanny et Nani ne comprennent pas le comportement des oranges : elles auraient aimé que Fidji et Dylan leur laissent cet avantage… Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 04 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand