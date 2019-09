Prochainement dans La Bataille des Couples, la cérémonie promet d’être explosive. Inès et Oussama ne sont plus sur la même longueur d’onde. Vont-ils continuer l’aventure ensemble ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 26 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand