La JLC Family rend visite aux Coeurs Brisés dans l’épisode 56

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Léana est de retour dans la villa des Coeurs Brisés ! Et Lucie ne perd pas de temps pour l'emmener en coaching. La villa n’est pas au bout de ses surprises puisque la JLC Family débarque ! Jazz, Laurent, Sisika, Chelsea et Cayden rendent visite aux Coeurs Brisés et à Lucie pour montrer comment ils ont évolué dans leur vie. Ils en profitent pour organiser une Garden party avec tous les Cœurs Brisés. L’arrivée de Sisika va-t-elle perturber Mélissa ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 29 Avril 2021.