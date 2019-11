Mélanie et Vincent se rendent au restaurant pour fêter leur un an de relation. C’est l’occasion pour Vincent de lui lire la lettre qu’il a écrite... Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 05 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand