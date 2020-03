La sœur de Nicolo débarque et choque TOUS les candidats !

Il est l’heure pour Nicolo de partir à son coaching. Pour l’accompagner dans cet exercice, Lucie a fait appel à la sœur de Nicolo. Et Dany et Lalou la connaissent bien… La sœur de Nicolo prévient Virginie qu’une discussion les attend toutes les deux… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 03 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.