La soirée des vérités dans l’épisode 07

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Les Cœurs Brisés vont organiser une soirée des vérités pour en apprendre plus sur les caractères de tout le monde. Entre Sao et Mélanie la situation se complique. Les deux Coeurs brisés sont perdus. De son côté, Ines part pour un deuxième coaching avec Lucie. Ce coaching sera beaucoup plus intense que le dernier. La jeune femme va-t-elle résussir à se surpasser pendant son coaching ? La réponse dans le prochain épisode. Extrait de l’émission du 19 Février 2021.